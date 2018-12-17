Киевские власти проводят принудительную эвакуацию местных жителей

Вроде бы ушедшая на второй план проблема вооруженного противостояния в Донбассе после провокации Незалежной 25 ноября в Керченском проливе снова стала появляться в общественном пространстве. Так, в понедельник, 17 декабря, тревожные новости приходят из ДНР – в Донецке сообщают о подготовке наступления ВСУ в районе Горловки и Светлодарске в начале следующей недели.

"Украинское командование было вынуждено перенести наступление на более поздний срок. Планы (президента Незалежной Петра) Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет. Не исключено, что 24-25 декабря сами ВСУ предпримут попытку наступления", – цитирует НДР замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его данным, для наступления Киев собрал 20-тысячную военную группировку, сконцентрированную на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги.

Отмечается, что сейчас под Горловкой находятся четыре украинские бригады: 72-я механизированная, 58-я мотопехотная, 1-я танковая и 81-я аэромобильная. Также ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО "Ураган" и дивизиона 300-миллиметровых реактивных систем "Смерч". В указанном районе уже сосредоточены свыше 120 танков, более 250 артиллерийских орудий и минометов, свыше 110 установок РСЗО.

О активизации украинских силовиков указывает и Telegram-канал WarGonzo. По его сведениям, в подконтрольном киевским властям Светлодарске жителям сказали, что необходимо покинуть город. "Тем же, кому некуда ехать, предложили отправиться в Житомир, где их будут расселять", – сообщают источники WG в Светлодарске.

Со ссылкой на контрразведку народных республик портал отмечает, что в зоне ООС (бывшая АТО) в настоящее время работают уже 72 военных советника НАТО. "Речь идет непосредственно об офицерских группах, курирующих процесс боевых действий против ДНР и ЛНР", – пишет WG.

Между тем, судя по всему, что-то такое почувствовали и на Западе. Сегодня беспокойство происходящим в Донбассе и у берегов Крыма выразили в Берлине. Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила на брифинге, что Германия призвала Россию и Украину к деэскалации на границе между странами, чтобы "сохранить мир перед Рождеством". По ее словам, Берлин готов работать в формате "нормандской четверки" над вопросами "долгосрочной эскалации в Азовском море", а также другими проблемами, сообщает РИА "Новости".

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал жесткую оценку ситуации на Украине. По его информации, киевские власти намерены совершить провокацию на российской границе в Крыму в последней декаде декабря, но предупредил, что ответ Москвы будет таким, что "мало не покажется". Более того, похоже, впервые так резко глава российского внешнеполитического ведомства оценил нынешние власти Незалежной, сравнив их с неонацистами.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе", – сказал в эфире радио "Комсомольская правда" Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не может признать ЛНР и ДНР, поскольку тогда мы потеряем всю Украину, "оставив ее нацистам". По его мнению, в данном вопросе нельзя "поддаваться паническим эмоциям".

"Я понимаю, что если мы сейчас разорвем все отношения с этим режимом, да, в поселке Зайцево порадуются неделю. А потом что будет? Потом вы будете объяснять, почему мы потеряли Украину для прогрессивного, цивилизованного человечества. А мы хотим ее сохранить", – резюмировал Лавров.

