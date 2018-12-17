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Откровения Лаврова разозлили Киев

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Глава украинского кабмина заподозрил Москву в создании "неадекватных планов"

Ответ властей Незалежной на сегодняшнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о подготовке Киевом новой провокации у берегов Крыма не заставил долго ждать. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил главу российского МИД в сочинении киевских планов, в "дикости" – Россию и призвал Москву освободить моряков ВМСУ.

При этом он продемонстрировал полное незнание событий 25 ноября, когда три украинских судна нарушили госграницу РФ в Черном море. По его данным, события той провокации Незалежной происходили в водах Азовской акватории.

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"Как прокомментировать слова министра иностранных дел РФ, первая моя реакция – он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил. Третье, что ему не хватает, это, наверное, реализовать свой абсолютно неадекватный план. Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов по поводу провокаций", – цитирует УНИАН пана Гройсмана.

"Более того – то, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это совершенно грубое нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков", – считает премьер-министр.

Он обратил внимание на тот факт, что именно военнослужащие ВМСУ сейчас находятся "как военнопленные" за решеткой в России. Конечно, надо полагать, Киеву хотелось бы наоборот. Далее глава кабмина завел традиционную пластинку постмайданных вождей о мифической агрессивности РФ, как будто это российские военные моряки пытались прорваться в Одессу, а не украинцы под руководством СБУ без разрешения ломились к Крымскому мосту из "солнечного города у Черного моря".

"Я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой", – резюмировал пан Гройсман.

Напомним, в понедельник в интервью радио "Комсомольская правда" Лавров заявил о подготовке киевским режимом у российской границы вблизи Крыма очередной провокации в последней декаде декабря. Он предупредил украинскую сторону, что ответ России будет таким, что "мало не покажется".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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