ВСУ готовятся сровнять позиции ДНР с землей

Незалежная пугает ополченцев роликом на тему фильма "Апокалипсис сегодня"

Украина репетирует удары силами боевой авиацией по зоне разграничения в Донбассе, в очередной раз демонстрируя свои решительные намерения.

На официальной странице Операции объединенных сил в Facebook военные разместили видео с учений, в которых принимали участие ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики "Грач".

Примечательно, что в качестве сопроводительной музыки создатели выбрали "Полет валькирий" Вагнера специально для того, чтобы ролик вызывал напоминал сцену из фильма Фрэнсиса Копполы "Аполкалипсис сегодня", когда позиции вьетконговцев громит 1-я кавалерийская дивизия на вертолетах UH-1В "Ирокез". Похожи даже планы, когда оператор снимает из вертолета, захватывая в кадр пулеметчика.



