Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ВСУ готовятся сровнять позиции ДНР с землей

продолжениеУкраина выплатит долг России без суда
Незалежная пугает ополченцев роликом на тему фильма "Апокалипсис сегодня"

Украина репетирует удары силами боевой авиацией по зоне разграничения в Донбассе, в очередной раз демонстрируя свои решительные намерения.

На официальной странице Операции объединенных сил в Facebook военные разместили видео с учений, в которых принимали участие ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики "Грач".


Примечательно, что в качестве сопроводительной музыки создатели выбрали "Полет валькирий" Вагнера специально для того, чтобы ролик вызывал напоминал сцену из фильма Фрэнсиса Копполы "Аполкалипсис сегодня", когда позиции вьетконговцев громит 1-я кавалерийская дивизия на вертолетах UH-1В "Ирокез". Похожи даже планы, когда оператор снимает из вертолета, захватывая в кадр пулеметчика.



Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Фрегат тоже мы затопили: в России жестко ответили на лживые обвинения Норвегии

Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну

США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей