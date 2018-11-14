Помогая Киеву, Лондон уцепился за последний аргумент в деле о $3 миллиардах

Российская Федерация обжаловала в Верховном суде Великобритании вынесенное ранее решение о проведении всеобъемлющего процесса, который должен изучить довод украинской стороны о якобы давлении на Незалежную для получения российского кредита на $3 млрд.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ, Москва ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.

В российском ведомстве считают, что "четвертый довод Украины, как и остальные три основания" должны быть "отклонены без проведения судебного процесса".

Отмечается, что представляющая интересы России компания The Law Debenture Trust Corporation plc подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Киева еще 26 октября.

Вердикт Верховного суда после рассмотрения российской кассационной жалобы станет окончательным. Если он будет положительным для Москвы, то Киев уже не сможет его обжаловать.

Ранее в сентябре суд в Англии удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией на $3 млрд, выданных в виде облигаций Незалежной в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г.

Киев выплатил купонный доход за три первых полугодия, однако потом прекратил платежи и не погасил номинал. В марте 2017-го Высокий суд Лондона встал на сторону РФ и обязал Украину выплатить Москве номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.

Украинская сторона на это решение подала апелляцию. И вот в нынешнем сентябре Лондон вынес очередной вердикт: подтверждена правомерность отказа Киеву в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных им, дабы избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Однако суд констатировал, что четвертый аргумент, а именно, что Россия якобы предоставила кредит Януковичу в качестве взятки за отказ подписывать с Евросоюзом соглашение об ассоциации да еще под угрозой применения силы против Незалежной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Теперь постмайданные вожди будут с трепетом ожидать начала будущего лета. Каждый день просрочки выплаты долга обходится украинскому бюджету в $673 тыс. Что более приближает дефолт государства Украина – долг России или МВФ с ЕС вкупе, – еще большой вопрос.

