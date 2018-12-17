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Киев испугался российских пушек под Луганском

Фото: wikipedia.org
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Москву обвинили в отправке тяжелой артиллерии в Донбасс

Украинские военные обнаружили под Луганском две буксируемые гаубицы 2A36 "Гиацинт-Б". По их словам, это является непреложным доказательством участия России в донбасском конфликте. В непризнанных республиках заявление украинской стороны никак не комментируют.

Пушки были замечены в районе населенного пункта Новое при помощи беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

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Помимо "Гиацинта-Б" наблюдатели рассмотрели одну буксируемую гаубицу Д-20 под маскировочной сеткой вблизи населенного пункта Дылеевка и один зенитный ракетный комплекс 9K35 "Стрела-10" вблизи населенного пункта Озеряновка.

"По данным отчета, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований РФ размещаются с нарушением линий отвода тяжелого вооружения", – говорится в сообщении СЦКК, которое приводится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Киев обвинил Москву в демонстрации "стойкого нежелания соблюдать минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружения", а также в "заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта".

В свою очередь представители СММ указали на то, что на шпионе-беспилотнике во время пролета над неподконтрольными Киеву территориями временно пропадал сигнал GPS. По предварительной оценке, сигнал исчезал в результате глушения, сообщает издание "Трибун".

Две недели назад наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляли, что зафиксировали на неподконтрольных Киеву территориях 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 34 самоходные и буксируемые гаубицы и 4 противотанковые пушки, передавал УНИАН.

В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках сообщения представителей миссии ОБСЕ и украинской стороны о якобы обнаруженных российских орудиях не комментируют. Поэтому невозможно доподлинно определить, насколько правдивой является данная информация.

Советская буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" имеет калибр 152 миллиметра. Она относится к крупнокалиберной артиллерии, предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Андрей ФИЛАТОВ
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