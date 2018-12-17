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На Украине объявлена охота на православных священников УПЦ МП

Фото: www.globallookpress.com
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Гнать "московских попов" с Украины потребовал депутат Верховной рады Дмитрий Ярош. Бывший лидер радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и в кресле парламентария остался приверженцем агрессивных методов борьбы с несогласными. На священнослужителей канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) он призвал "открыть охоту".

Являющийся греко-католиком Ярош указал, что УПЦ МП – "нецерковь". "Это ФСБэшная резидентура, которая является "Искандером" в руках сатаниста Путина", – написал нардеп в Facebook.

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"Охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, – дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!" – приводит "СТРАНА.ua" сообщение Яроша.

Он отметил, что адресует свой призыв лично генпрокурору Украины Юрию Луценко, а также всем жителям Незалежной. "Мы, украинцы, милосердны, а следовательно, уничтожаем врагов Бога и Украины – с Любовью", – предупредил Ярош. По его мнению, следующим шагом должно будет стать объединение Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви. И это новое религиозное объединение, по словам нардепа, должны будут признать и Константинополь, и Ватикан.

В минувшую субботу, 15 декабря, на Украине под предводительством президента Петра Порошенко состоялся так называемый "объединительный собор". На нем было объявлено о создании в стране Украинской поместной православной церкви, главой которой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), напоминает РИА ФАН. Представители канонической Украинской православной церкви выступили против новой организации.

Николай ВИКТОРОВ
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