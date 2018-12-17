Киев делает ставку на провокации, поскольку на полномасштабные действия уже нет средств

Постмайданная власть Незалежной ведет себя как раненый агрессивный зверь. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Так он прокомментировал сегодняшнюю информацию от главы МИД РФ Сергея Лаврова о планах Киева осуществить у берегов полуострова военную провокацию в конце декабря.

"Опасность состоит в том, что это тяжело раненый зверь: тяжелые процессы в экономике страны, им дают подачки в виде кредитов, а люди бедствуют. Остается вводить военное положение и все оправдывать агрессией", – цитирует "Крыминформ" спикера Госсовета.



По словам крымчанина, подобные провокационные действия в адрес республики "нелегитимная и незаконная украинская власть" проводила "с первого дня".

"Это главный наш аргумент, и мы не перестанем об этом говорить, правда, нас не всегда слышат. И с ними надо вести себя так, как требуется относиться к бандитам. А мы себя ведем с украинской властью так, как будто они хорошие люди. Нужно понимать, что это люди, которые пришли к власти через убийства, и они способны опять это делать", – подчеркнул Константинов.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России рассказа журналистам, что власти Незалежной готовят вооруженную провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря. Однако, заметил Лавров, российские "спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило". Москва предупредила Киев, что в подобном случае ответ будет такой, что мало не покажется.

По мнению экспертов, президенту Петру Порошенко сейчас как воздух нужны какие-либо провокации у границ с Россией, дабы оправдать введенное после "Керченской Цусимы" военное положение, а ни на что иное украинские власти не способны. Так считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

"Провокации будут продолжаться и наращиваться, без этого Порошенко не выживет. Иначе он ничем не сможет обосновать введение на Украине военного положения, однако, на военную операцию против Донбасса он так и не решился. Причина провокаций проста: сил и средств для полномасштабной операции у Киева просто нет", – сказал "РИА "Новости" Сивков.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко вообще убежден, что у пана Порошенко "отказали тормоза", судя по его поведению в последнее время, например, побег украинца с дебатов в Европарламенте, чтобы не слушать критику в свой адрес. По его словам, западные кураторы неньки понимают, что Петр Алексеевич не сможет победить на предстоящих в марте 2019 г. президентских выборах, поэтому они требуют от него обострения ситуации с РФ и "получение предлогов для дальнейшего раскручивания антироссийской кампании, основными генераторами которой являются США и Великобритания".

Оленченко подозревает, что на Западе не видят такой же фигуры на Украине, которая бы вела себя столь бездумно. А те, кто может прийти после пана Порошенко, будут "стремиться к большему балансу".

