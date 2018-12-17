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Постмайданная власть Незалежной ведет себя как раненый агрессивный зверь. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Так он прокомментировал сегодняшнюю информацию от главы МИД РФ Сергея Лаврова о планах Киева осуществить у берегов полуострова военную провокацию в конце декабря.
"Опасность состоит в том, что это тяжело раненый зверь: тяжелые
процессы в экономике страны, им дают подачки в виде кредитов, а люди
бедствуют. Остается вводить военное положение и все оправдывать
агрессией", – цитирует "Крыминформ" спикера Госсовета.
По словам крымчанина, подобные провокационные действия в адрес республики "нелегитимная и незаконная украинская власть" проводила "с первого дня".
"Это главный наш аргумент, и мы не перестанем об этом говорить, правда, нас не всегда слышат. И с ними надо вести себя так, как требуется относиться к бандитам. А мы себя ведем с украинской властью так, как будто они хорошие люди. Нужно понимать, что это люди, которые пришли к власти через убийства, и они способны опять это делать", – подчеркнул Константинов.
Ранее в понедельник министр иностранных дел России рассказа журналистам, что власти Незалежной готовят вооруженную провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря. Однако, заметил Лавров, российские "спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило". Москва предупредила Киев, что в подобном случае ответ будет такой, что мало не покажется.
По мнению экспертов, президенту Петру Порошенко сейчас как воздух нужны какие-либо провокации у границ с Россией, дабы оправдать введенное после "Керченской Цусимы" военное положение, а ни на что иное украинские власти не способны. Так считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
"Провокации будут продолжаться и наращиваться, без этого Порошенко не выживет. Иначе он ничем не сможет обосновать введение на Украине военного положения, однако, на военную операцию против Донбасса он так и не решился. Причина провокаций проста: сил и средств для полномасштабной операции у Киева просто нет", – сказал "РИА "Новости" Сивков.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко вообще убежден, что у пана Порошенко "отказали тормоза", судя по его поведению в последнее время, например, побег украинца с дебатов в Европарламенте, чтобы не слушать критику в свой адрес. По его словам, западные кураторы неньки понимают, что Петр Алексеевич не сможет победить на предстоящих в марте 2019 г. президентских выборах, поэтому они требуют от него обострения ситуации с РФ и "получение предлогов для дальнейшего раскручивания антироссийской кампании, основными генераторами которой являются США и Великобритания".
Оленченко подозревает, что на Западе не видят такой же фигуры на Украине, которая бы вела себя столь бездумно. А те, кто может прийти после пана Порошенко, будут "стремиться к большему балансу".
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