Бельбек принимает своих

Российские Су-27СМ и Су-30М2 летят на аэродром "Бельбек", на котором раньше срока завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает ТАСС, речь идет о более чем десятке самолетов истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО, которые 22 декабря совершат перелет из Крымска в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" к месту постоянной дислокации.

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На данный момент в Крыму развернута мощнейшая авиационная группировка, которая одним своим существованием должна не допустить даже мысли у киевских властей вернуть полуостров.

Это 43-й морской штурмовой авиаполк на Су-24 и Су-24МР на аэродроме "Новофедоровка" в Саки, 318-й смешанный авиаполк в Каче, 27-я смешанная авиадивизия, 37-й смешанный авиаполк на Су-24М, Су-34 и Су-25СМ и 38-й истребительный авиаполк в Бельбеке на Су-27П, Су-27УБ, Су-27СМ и Су-30М2.