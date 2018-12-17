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Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
продолжениеСимферополь объявил о начале продаж на поезда по Крымскому мосту
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Российская Федерация намерена оказать любое противодействие США, которые хотят увеличить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя нынешние высказывания на данную тему спецпосланника Штатов по Украине Курта Волкера.

"Это решение ни к чему, кроме как к нагнетанию обстановки в этом регионе, не приведет... Поэтому, во-первых, мы будем этому всячески противодействовать, включая то, что обязательно будем рассматривать принятие соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок", – цитирует РИА "Новости" генерал-полковника.

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Причем, отметил Шаманов, России не нужно увеличивать свое присутствие в Черном море, поскольку "наша инфраструктура позволяет нам не только адекватно, но и более жестко отвечать на их провокационные действия".

"Мы не будем больше смотреть на их безответственные выходки", – подчеркнул экс-командующий ВДВ, добавив, что и сам Волкер является "безответственным человеком".

Ранее в понедельник спецпредставитель Госдепа наговорил много интересных слов. В частности, он считает, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море или на двусторонней основе, или при содействии Евросоюза. Важным союзником американцев в этом регионе он посчитал Анкару.

"Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", – заметил Волкер.

Помимо этого, американец анонсировал продажу на Украину дополнительного военного оборудования.

"Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", – приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

Американец не уточнил, что это за "оборудование" и какой оно свежести, а также где оно может быть применено. Но с учетом того, как Украина стремительно "теряет" свои боевые катера на провокационных подходах к Крымскому мосту, а силовики народных республик Донбасса регулярно сбивают беспилотники ВСУ, закрадываются недобрые мысли о судьбах штатовского вооружения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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