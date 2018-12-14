США набирают секретных агентов для операций на Украине

От кандидатов требуют хорошую боевую подготовку

В интернете набирают украиноговорящих для секретных операций на Украине. Кандидаты должны уметь взаимодействовать с местным населением, а также иметь хорошую боевую подготовку.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

По его словам, набор идет на одном из порталов через компанию MissionEssential, которая с 2004 г. работает с разведчиками, военными и силовыми структурами США. Начинали ME с того, что нанимали переводчиков для правительства Штатов, а теперь работают в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе.

"Кандидат должен функционировать как полноценная единица в команде профессионалов, которые обеспечивают безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц", – цитирует Лукашевича ТАСС.

Лукашевич не уточнил, на каком портале идет набор. Сайт MissionEssential в России, судя по всему, не работает. Теоретически для такой работы подошли бы американцы с украинскими корнями или иммигранты из Незалежной, получившие грин-карту.