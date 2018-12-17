Альянс сознательно нагнетает обстановку в проблемном регионе

В нынешнем году корабли НАТО наполовину увеличили свое присутствие в черноморской акватории. В 2019 году усиление экспансии будет продолжено. Об этом заявила помощница заместителя министра обороны США, руководитель отдела по вопросам отношений с Россией, Украиной, Евразией и Западными Балканами Лора Купер.



"Что касается активности сил НАТО, то можем увидеть значительное увеличение их присутствия в Черноморском регионе за последний год. Статистика на самом деле впечатляет: в 2017-м страны-члены осуществляли патрулирование в Черном море в течение 80 суток, а в 2018 г. уже имеем 120 дней патрулирования. Усилился и диалог по вопросам черноморской безопасности, который также очень серьезный", – заявила чиновница в интервью журналу "Український тиждень".

По словам представительницы Пентагона, вся поддержка Украины "осуществляется в международном контексте, в контексте НАТО", а потому США оказывают помощь в подготовке Вооруженных сил Украины, чтобы те соответствовали стандартам альянса. Купер выразила удовлетворение тем, что представители разных стран НАТО входят в команду Совета оборонных реформ при украинском военном ведомстве.

Вашингтон будет и дальше оказывать военную помощь Киеву. "Начиная с 2014 г. США оказали весомую помощь Украине в сфере безопасности, сегодня ее сумма уже превышает $1,1 миллиарда. На следующий 2019 г. Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине в объеме $250 млн", – отметила помощница замглавы Пентагона.

В настоящий момент стороны находятся в процессе передачи украинской стороне двух патрульных катеров класса Island Береговой охраны США. Все просьбы Киева на этот счет будут привязаны к "очередному пакету помощи", которую американцы оказывают украинцам. Пентагон заявил о поддержке недавно опубликованной Морской стратегии Украины.

Купер пообещала, что Америка не бросит Украину в сложный период выборов президента. "Должна подчеркнуть, что Соединенные Штаты нерушимы в своей поддержке Украины, мы были с вами до выборов, останемся и после них… Америка не поддерживает какого-то конкретного кандидата, мы хотим увидеть лишь выполнение всех необходимых демократических процедур", - отметила чиновница.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Черном море. А президент страны Петр Порошенко озвучил ту же просьбу в интервью немецким СМИ. Это говорит о том, что украинский режим сделает все от него зависящее, чтобы спровоцировать приграничный конфликт с Россией и втянуть в него НАТО. Это может привести к началу глобальной войны.