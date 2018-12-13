Война все спишет: Украина готовится к жестким действиям против России

Порошенко пожертвует каждым солдатом страны ради удовлетворения личных амбиций

Киев активно создает условия для того, чтобы довести отношения с Москвой до "горячей" фазы. Лидер Украины будет всеми средствами добиваться того, чтобы ЕС и НАТО восприняли произошедшее в Керченском проливе как акт агрессии со стороны России и всячески помогли Незалежной.

Петр Порошенко считает, что в Черном море Россия пересекла "красную линию", когда применила открытый огонь против украинских кораблей. Он заявил, что Киев должен это учитывать и дать Москве "очень четкий и решительный ответ". Более того, как передает агентство УНИАН, президент Незалежной приветствует позицию НАТО немедленно освободить арестованных военнослужащих. Это не единственное, чего хочет достичь Порошенко. Лидер Незалежной также планирует инициацию новых военных инцидентов, чтобы получить от Международного валютного фонда деньги.

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Правда, сначала президент Украины хочет получить второй транш кредита в 500 млн от Евросоюза. В этом уверен Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы. Политолог рассказал агентству НСН, что Порошенко также будет давить на главу Европарламента и НАТО, чтобы те выступили лоббистами, чтобы МВФ выдал Украине $1,5 млрд из программы standby уже в январе 2019-го. Глава Незалежной планирует сделать так, чтобы ЕС принял новые антироссийские санкции, желательно касающиеся военных компаний.

Президент Украины поставил перед собой еще одну цель, суть которой заключается в том, чтобы НАТО ввела военные корабли в Черное море. Для этого он не перестанет говорить, что Россия и дальше будет совершать свои акты агрессии. Соскин даже считает, что Порошенко может до Нового года ввести военное положение по всей стране.

Как отмечает портал URA.RU, для осуществления своих замыслов лидер Незалежной будет использовать социологические исследования, которые проведут там, где его поддерживают. А также Порошенко продемонстрирует европейцам свой настрой.

"Показывает, что он лидер, говорит, что он единственный, кто может и готов вовлечь Украину в полномасштабную украино-российскую войну, и готов воевать до последнего украинского солдата. Маньяк", – заявил Соскин.

Экс-советник президента Украины отмечает, что ЕС и НАТО могут пойти на поводу у Порошенко и не только дать ему денег, но и ввести корабли ближе к Керченскому проливу. Это даст президенту Незалежной шанс начать тотальную войну с Россией к католическому Рождеству. Эксперт уверен, что Запад в любом случае поддержит Порошенко.

Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ 25 ноября. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых поместили в СИЗО на два месяца. Киев обвинил Москву в агрессии. Россия же называет действия Незалежной провокацией.