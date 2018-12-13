Новые украинские инициативы постепенно отрезвляют заграничных друзей Незалежной

В состояние шока ввело посла Израиля на Украине Йоэля Лиона известие о том, что власти Львовской области посвятили наступающий год лидеру местных националистов, основателю запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН(б), террористу Степану Бандере. Израильтянин заявил, что недопустимо чествовать тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских злодеяниях.

Свое возмущение посол сегодня выплеснул в Twitter.

"Я был шокирован решением Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как прославление тех, кто непосредственно причастен к ужасным антисемитским преступлениям, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии", – написал Лион.



Он указал постмайданным властям Незалежной, как правильно себя нужно вести.

1/2 I was shocked to hear the decision of the Lviv Oblast declaring 2019 as the Stepan Bandera year. I cannot understand how the glorification of those directly involved in horrible antisemitic crimes helps fight antisemitism and xenophobia. @KyivPost @MFA_Ukraine @VGroysman — Joel Lion (@ambassadorlion) 13 декабря 2018 г.

"Украине не следует забывать эти преступления, совершенные против украинских евреев, и никоим образом не восхищаться ими, отдавая дань уважения их преступникам", – подчеркнул посол.

О том, что Львовский облсовет утвердил чествование в 2019 г. террориста Бандеру, стало известно 11 декабря. Решение принято в связи с 110-летием со дня рождения "выдающегося политического деятеля, лидера и главы Провода ОУН (б), политического узника концлагеря Заксенхаузен".

Также львовские депутаты провозгласили 2019-й годом Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Это бандитское сообщество щирые украинцы будут отмечать по случаю 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Удивительной глухотой отмечена Польша – до сих пор на этот всплеск ядреного национализма на Западе Украины нет никакой реакции официальной Варшавы. Хотя героизация ОУН-УПА (этот экстремистский тандем также запрещен в России) и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича критикуется со стороны польской общественности, призывающей не забывать о зверствах оуновцев, в том числе на Волыни в 1943 году. По разным данным, в ходе Волынской резни погибли от 36 до 100 тыс человек, кроме поляков, жертвами украинских националистов тогда стали евреи, армяне, чехи и сами украинцы, пытавшиеся оказать сопротивление бандитам.

Совершенно не удивился решению львовских депутатов польский журналист Давид Худжец.

"Если необандеризм – это болезнь всей Украины, то области, граничащие с Польшей, являются оплотом чумы", – сказал он ФАН.

По его словам, сейчас мировое сообщество игнорирует такие человеконенавистнические выходки на западе Незалежной.

"Удивительно, однако, отсутствие какой-либо реакции от международного еврейского лобби и "охотников за антисемитизмом", которые в очередной раз не могут в упор найти украинского фашизма", – заметил Худжец.

И вот робкий окрик из Израиля таки прозвучал.

