В состояние шока ввело посла Израиля на Украине Йоэля Лиона известие о том, что власти Львовской области посвятили наступающий год лидеру местных националистов, основателю запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН(б), террористу Степану Бандере. Израильтянин заявил, что недопустимо чествовать тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских злодеяниях.

Свое возмущение посол сегодня выплеснул в Twitter.

"Я был шокирован решением Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как прославление тех, кто непосредственно причастен к ужасным антисемитским преступлениям, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии", – написал Лион.



Он указал постмайданным властям Незалежной, как правильно себя нужно вести.

1/2 I was shocked to hear the decision of the Lviv Oblast declaring 2019 as the Stepan Bandera year. I cannot understand how the glorification of those directly involved in horrible antisemitic crimes helps fight antisemitism and xenophobia. @KyivPost @MFA_Ukraine @VGroysman