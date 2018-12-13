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В состояние шока ввело посла Израиля на Украине Йоэля Лиона известие о том, что власти Львовской области посвятили наступающий год лидеру местных националистов, основателю запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН(б), террористу Степану Бандере. Израильтянин заявил, что недопустимо чествовать тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских злодеяниях.
Свое возмущение посол сегодня выплеснул в Twitter.
"Я
был шокирован решением Львовской области объявить 2019-й годом
Степана Бандеры. Я не могут понять, как прославление тех, кто непосредственно причастен к ужасным антисемитским преступлениям, помогает борьбе против
антисемитизма и ксенофобии", – написал Лион.
Он указал постмайданным властям Незалежной, как правильно себя нужно вести.
1/2 I was shocked to hear the decision of the Lviv Oblast declaring 2019 as the Stepan Bandera year. I cannot understand how the glorification of those directly involved in horrible antisemitic crimes helps fight antisemitism and xenophobia. @KyivPost @MFA_Ukraine @VGroysman— Joel Lion (@ambassadorlion) 13 декабря 2018 г.
"Украине не следует забывать эти преступления, совершенные против украинских евреев, и никоим образом не восхищаться ими, отдавая дань уважения их преступникам", – подчеркнул посол.
О том, что Львовский облсовет утвердил чествование в 2019 г. террориста Бандеру, стало известно 11 декабря. Решение принято в связи с 110-летием со дня рождения "выдающегося политического деятеля, лидера и главы Провода ОУН (б), политического узника концлагеря Заксенхаузен".
Также львовские депутаты провозгласили 2019-й годом Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Это бандитское сообщество щирые украинцы будут отмечать по случаю 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.
Удивительной глухотой отмечена Польша – до сих пор на этот всплеск ядреного национализма на Западе Украины нет никакой реакции официальной Варшавы. Хотя героизация ОУН-УПА (этот экстремистский тандем также запрещен в России) и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича критикуется со стороны польской общественности, призывающей не забывать о зверствах оуновцев, в том числе на Волыни в 1943 году. По разным данным, в ходе Волынской резни погибли от 36 до 100 тыс человек, кроме поляков, жертвами украинских националистов тогда стали евреи, армяне, чехи и сами украинцы, пытавшиеся оказать сопротивление бандитам.
Совершенно не удивился решению львовских депутатов польский журналист Давид Худжец.
"Если необандеризм – это болезнь всей Украины, то области, граничащие с Польшей, являются оплотом чумы", – сказал он ФАН.
По его словам, сейчас мировое сообщество игнорирует такие человеконенавистнические выходки на западе Незалежной.
"Удивительно, однако, отсутствие какой-либо реакции от международного еврейского лобби и "охотников за антисемитизмом", которые в очередной раз не могут в упор найти украинского фашизма", – заметил Худжец.
И вот робкий окрик из Израиля таки прозвучал.
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