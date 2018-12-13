Нибиру
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Вооруженные силы Украины закрыли воздушное пространство "под замок". Они совершенствовали свои боевые навыки в рамках Операции объединенных сил. При маневрах украинцы использовали не что-нибудь, а комплексы С-300.
Учения инициировал командующий ООС Сергей Наев. Подразделения, которые принимали участие в миссии, тренировались координировать дежурные боевые расчеты, при этом контролируя небо в зоне своей ответственности.
Военные учились искать, распознавать и захватывать цели, сопровождая их и условно уничтожая. Как отмечает пресс-служба ООС на официальной странице в Facebook, личный состав, который привлекли к учениям, справился с поставленной задачей.
ООС пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе.
Любопытно, что Киев уже некоторое время стягивает войска на восток страны. Петр Порошенко хочет пойти в наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы военное положение на Украине не закончилось так быстро. Это позволит главе Незалежной отстрочить президентскую гонку.
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