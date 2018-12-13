Украина накрыла Донбасс ракетами С-300

Военные готовятся к наступлению на непризнанные республики

Вооруженные силы Украины закрыли воздушное пространство "под замок". Они совершенствовали свои боевые навыки в рамках Операции объединенных сил. При маневрах украинцы использовали не что-нибудь, а комплексы С-300.

Учения инициировал командующий ООС Сергей Наев. Подразделения, которые принимали участие в миссии, тренировались координировать дежурные боевые расчеты, при этом контролируя небо в зоне своей ответственности.

Военные учились искать, распознавать и захватывать цели, сопровождая их и условно уничтожая. Как отмечает пресс-служба ООС на официальной странице в Facebook, личный состав, который привлекли к учениям, справился с поставленной задачей.

ООС пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе.

Любопытно, что Киев уже некоторое время стягивает войска на восток страны. Петр Порошенко хочет пойти в наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы военное положение на Украине не закончилось так быстро. Это позволит главе Незалежной отстрочить президентскую гонку.