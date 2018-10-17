Постмайданное руководство Незалежной переживает за могильный покой главного своего националиста

Останки лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенной в России экстремистской группировки) Степана Бандеры могут быть перевезены из Мюнхена на историческую родину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я лично… считаю, что у нас на Украине должен быть пантеон героев… Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить пантеон", – цитирует LB.ua пана Климкина.

Так он прокомментировал произошедший на днях инцидент на могиле Бандеры на мюнхенском кладбище. По словам министра, украинское генконсульство должно получить сегодня предварительные результаты расследования баварской полицией этого ЧП.

Почему-то пан Климкин увязал акцию британского журналиста Грэма Филлипса с процессом возможного получения украинским раскольникам автокефалии.

"Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, дополнительно нас показать как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность", – убежден глава МИД.

В понедельник, 15 октября, Филлипс разместил в соцсетях и на своем канале в YouTube несколько роликов, посвященных Бандере, с основным посылом: насколько в Европе не в курсе, кто был этот человек. В частности, на одном из видео журналист устроил акцию на могиле украинского националиста, расшвыряв с нее флаги и установив правильную, с его точки зрения и любого разумного человека, табличку. Этот ролик он озаглавил надписью "Я исправляю могилу Степана Бандеры".

На журналиста тут же посыпались из Незалежной угрозы. Больше всех отличился известный радикал и националист депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты", – написал пан Мосийчук у себя в Facebook.

Сам дядя Гриша, как его называют сетевые френды, да и он уже так представляется, заметил, что ему смешно от таких угроз. Да еще и удивился, как много украинских граждан до сих пор пользуются запрещенным на Украине "ВКонтакте".

"Это чудовище (Филлипс) должно жить в постоянном страхе", – нет, Игорь, ты гнилой подонок. Я живу в постоянной позитивности, и твой слова дают мне даже больше мотивацию делать еще большую работу, чтобы показать миру правду", – отреагировал британец в "ВК".

Ну осталось добавить, что Бандера родился в 1909 г. в галицком селе Старый Угринов, которое тогда находилось на территории Королевства Галиции и Лодомерии, входившего в состав Австро-Венгерской империи.

