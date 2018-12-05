В Раду поступил скандальный законопроект

Верховной Раде предложили присвоить звание Героя Украины Степану Бандере. Инициатором посмертного прославления стал представитель "Блока Петра Порошенко" Андрей Кот, которого поддержали и другие депутаты.

При этом президент Виктор Ющенко еще 20 января 2010 г. подписал указ о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины. Однако тогда Донецкий окружной административный суд признал этот документ незаконным и отменил его своим постановлением, ссылаясь на то, что Бандера никогда не был украинским гражданином, поэтому нельзя присвоить ему это звание, отмечает портал 112.ua.