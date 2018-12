Американский историк считает , что у стран больше шансов дойти до "горячей фазы", чем во время холодной войны

Журнал Nation опубликовал краткий пересказ вышедшей в США книги "Война с Россией?" Стивена Коэна. Восьмидесятилетний американский историк давно специализируется на истории СССР и современной России и в связи с новым этапом обострения отношений между двумя странами решил проанализировать, что же происходит на самом деле.

Выводы оказались неутешительными. По мнению Коэна, сегодняшняя ситуация даже опаснее, чем во времена холодной войны, когда угроза ядерной катастрофы была в центре внимания американского истеблишмента и СМИ. Но теперь это не кажется проблемой. Америка погрязла во внутренних скандалах, в частности с историей с вмешательством России в президентские выборы. По мнению Коэна, она запустила перезагрузку холодной войны. Тогда часть политической элиты, например "голливудские либералы", заявили, что находятся в состоянии войны с Россией, восприняв вмешательство как "приказ атаковать Америку". Масла в огонь подлила конкурент Трампа Хиллари Клинтон, которая сравнила "хакерскую атаку" с терактом 11 сентября.

Затем подключились СМИ, к примеру The New York Times и The Washington Post, которые в течение двух лет раздували эту историю, "выуживая" все новые и новые "жареные" факты, подкрепляя их всевозможными источниками. Нередко это была непроверенная информация или даже фактические ошибки. Неслучайно Трамп ненавидит The New York Times.

В связях с Москвой, так и не доказав это, обвинили главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Как известно, его отправили в суд, в том числе за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента и незаконное лоббирование интересов Украины. При этом Коэн обращает внимание, что если Манафорт и лоббировал интересы Виктора Януковича, то это происходило в тот момент, когда экс-президент Украины выступал за ассоциацию с ЕС.

Несправедливо в "тревожных контактах" обвинили, по мнению Коэна, и генерала Майкла Флинна, хотя он не говорил ничего крамольного в беседах с представителями Кремля.

Газета The Times официально признала, что публичных доказательств вмешательства Москвы в выборы президента США нет. Но маховик уже было не остановить. Если кто-то мыслил иначе, его тут же записывали в сторонники Кремля.



В результате в адрес Москвы посыпались беспрецедентные угрозы вроде заявления представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая пообещала уничтожить русские ракеты средней дальности. Впоследствии она отказалась от своих слов, однако посыл был ясен всем.

Коэн подчеркивает, что Россия и Иран действуют в Сирии на законных основаниях, в то время как США и Израиль нет. При этом после инцидента со сбитым российским транспортником Москва не стала полностью закрывать небо, а просто установила новую "красную линию". А пересекать ее или нет, уже будут решать США и Израиль.

Но от Трампа требуют только жестких шагов по отношению к России, и получается, что американский истеблишмент только подталкивает Америку к началу войны с РФ.

Похожим образом ситуация обстоит с Украиной и недавним конфликтом в Керченском проливе. Трамп пытался договориться, собирался встретиться с Путиным в Аргентине, но его просто вынудили отказаться от встречи, вновь настраивая Америку на крайне враждебный лад.

Проблема в том, что среди политиков США практически нет сторонников налаживания отношений с Россией. И в этом они далеки от американского народа. В августе 2018 г. Gallup провел публичный опрос на тему, какую политику следует проводить в отношении России. И 58% высказались за улучшение отношений с Москвой, лишь 36% предпочли политику санкций.

Коэн уверен, что антироссийская политика США – это проект американской элиты, но не позиция народа.