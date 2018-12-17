Симферополь объявил о начале продаж на поезда по Крымскому мосту

Россиянам осталось ждать совсем немного

Ровно через год начнется продажа билетов на поезда, которые проследуют через вторую ветку Крымского моста, а именно железнодорожную. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымская железная дорога" в понедельник, 17 декабря.

"Дата старта продажи железнодорожных билетов – 9 декабря 2019 года", – цитирует РИА "Новости" сообщение КЖД.

Сначала будут запущены 10 пар пассажирских поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия; Мурманск – Симферополь; Екатеринбург – Симферополь; Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория; Брянск – Симферополь; Кисловодск – Симферополь.

Сам старт движения по железнодорожной части Крымского моста также намечен на декабрь наступающего года. Ранее, в ноябре, сообщалось, что строители установили все 307 опор объекта.

Напомним, автомобили поехали по транспортному переходу через Керченский пролив 15 мая 2018-го. В открытии моста участвовал президент РФ Владимир Путин. Между тем соседи-украинцы с завидной регулярностью "хоронят" наш объект, издалека "находя" в нем какие-то огрехи, которые неминуемо приведут его к катастрофе. Националисты же Незалежной в открытую говорят о планах проведения теракта в отношении Крымского моста.

