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ООН признала милитаризацию Крыма Россией

Фото: pixabay.com
продолжениеКрыму предрекли катастрофу
Организация приняла резолюцию в угоду Украине

Генассамблея ООН проголосовала за документ, направленный против нашей страны. Серьезную озабоченность тем, что Россия "как оккупирующая держава" постепенно военизирует Крым, выразили 66 государств, не согласны с ними – 19. Большинство – 72 страны – воздержались.

В ООН оказались обеспокоены и тем, что сообщения о дестабилизации полуострова продолжают поступать. Это якобы происходит из-за российских поставок вооружения на "территорию Украины", например, ракет, оружия, боеприпасов и ядерных летательных аппаратов. Генеральная ассамблея, которая также переживает из-за размещения военного персонала, призвала Россию остановить эти процессы.

В резолюции о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря" авторства Украины отмечается, что в Крыму проходят многочисленные учения российских вооруженных сил. Согласно документу, это угрожает спокойствию и экологии региона.

По информации агентства РИА "Новости", для Незалежной не менее опасно то, что Москва продолжает свои "действия", например, милитаризацию, в районах Черного моря. Это "подрывает стабильность в регионе".

Россия тут же отреагировала на принятие данной резолюции. Свое негодование, как передает агентство РИА ФАН, высказал заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что организация способствует возникновению новых опасных конфликтов.

"Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций", - говорится в сообщении Полянского, опубликованного в официальном аккаунте российской дипломатической миссии при ООН в Twitter.

Несмотря на то, что Крым стал частью России после референдума в 2014 г., Украина до сих пор считает полуостров своим. Российские власти не раз говорили, что вопрос Крыма закрыт, а его жители проголосовали демократическим путем в соответствии с международными законами. 

Полина ИВАНОВА
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