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Крыму предрекли катастрофу

Фото: www.globallookpress.com
Украинские СМИ твердят, что россияне останутся без воды уже в июле 2019-го

В следующем году на полуострове начнется засушливый семилетний период. При этом в водохранилищах закончится накопленная влага естественного стока. Все это, по мнению экономиста Андрея Илларионова, приведет к бедствию или даже новому вооруженному конфликту в регионе.

Бывший советник российского президента напомнил, что в 2019-м стартует новый цикл климата: на смену предыдущим полноводным семи годам придет засуха. Сейчас запасов воды хватит на нужды 1 млн человек, тогда как в регионе поживает 2,4 россиян. Раньше население получало необходимый объем жидкости (до 85%) из Северо-Крымского канала, но после присоединения полуострова к России, этот путь оказался закрыт.

"Модель Крыма, даже как военной базы, предложенная Путиным, не работает. Значит, надо как-то обеспечить получение воды", – заявил Илларионов в интервью изданию "Обозреватель".

Опреснение моря не рассматривается как вариант. Ведь этот процесс стоит 13 млрд евро. По словам экс-советника, это огромная сумма, которая якобы в 7 раз превышает ежегодные дотации на Крым. К тому же для опреснения необходима электроэнергия, которой в регионе мало.

Также существует и другой способ – восстановить поставки жидкости из Днепра. Однако для этого России придется обратиться за разрешением к Украине. Третий вариант – это силовым путем захватить контроль над Северо-Крымским каналом.

Как рассказал Илларионов, территория там ровная, природных препятствий нет. Площадь необходимой местности составляет 78 км. В населенных пунктах проживает всего 320 тыс человек. По словам экс-советника, "захват" канала и его удержание возможны группировкой в 80 тыс человек. 

Полина ИВАНОВА
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