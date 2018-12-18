Ка-52 взяли на прицел украинские средства ПВО

"Аллигаторы" ответят советским С-125

После инцидента в Керченском проливе и объявления на Украине военного положения военные и РФ и ВСУ только и делают, что условно уничтожают друг друга.

Сначала украинские С-125 уничтожили мишени в море, которые, по мнению Киева, должны были быть кораблями ВМФ РФ, а затем и российские вертолетчики на шестнадцати Ка-52 "Аллигатор" отработали в Крыму подавление наземных систем ПВО.

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Как пишет Defense Blog, российские военные могут успешно использовать эти машины наряду с бомбардировщиками Су-34 и ракетами "Калибр" для уничтожения средств ПВО Украины. Как известно, в наследство от СССР Киев получил достаточно эффективные и по современным меркам комплексы С-300П и "Бук-М1", которые могут быть опасны для любых типов самолетов, исключая разве что стелсы.

Радиус действия С-300П 100 км, поэтому, по мнению зарубежных экспертов, Россия сначала ударит дальнобойными "Калибрами", а затем в дело вступит авиация. В первую неделю боевых действий атака средств ПВО – это 30% от всех боевых вылетов.

Ка-52 вооружены до зубов, оснащены современной электроникой и могут работать на сверхмалых высотах, где их не способны засечь комплексы ПВО ВСУ. Вести огонь по вертолетам придется из ПЗРК, а это не всегда легко.

Украинских МиГ-29 и Су-27 слишком мало, чтобы остановить Ка-52, к тому же они часто терпят аварии. Поэтому ударные вертолеты могут быть крайне эффективными наряду с истребителями и бомбардировщиками "Сухого".