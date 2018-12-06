Украинцы запустили советские ракеты из С-125

Эксперты оценили новую технику ВСУ

Военные Украины отстрелялись в среду обычными советскими ракетами комплекса С-125 "Печора", однако выдали их за глубоко модернизированные.

Как утверждают эксперты аналитического центра WarGonzo, то, что ракета старая, видно по фото – спереди только антенна радиовзрывателя под кожухом. Самонаведение тоже обычное – радиокомандное с поста УНВ-2Д, как и обычно на "Печоре".

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Единственное, что прошло модернизацию из показанного на видео, – РЛС "Малахит-М", с которого поступали данные о цели. Разработала станцию украинская холдинговая компания "Укрспецтехника". Это РЛС метрового диапазона с цифровой обратной связью и автопередачей информации. А приняли на вооружение ее еще в 2012 году.

Как сообщают разработчики, "Малахит-М" одновременно может вести до 256 целей и обнаружить истребитель типа МиГ на высотах более 10 км и дальности 400 километров. На Украине уверяют, что РЛС является "рекордсменом" по дальности обнаружения целей в своем классе.

По мнению экспертов, то, что было показано на видео, – это испытание РЛС, но не ракетного комплекса. Кроме того, нужно учитывать, что все современные корабли оснащены постановщиками помех и и глушат диапазон управления. Поэтому ракеты оборудованы специальными устройствами для противодействия РЭБ. У обычной же советской ракеты от С-125 крайне мало шансов попасть в корабль.

Секретарь СНБО ранее заявил, что было осуществлено 8 пусков и все ракеты поразили надводные цели. Поэтому теперь Украина точно сможет защитить побережья Черного и Азовского морей от "агрессора".