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США назвали российский "Пересвет" ложью

Кадр youtube.com
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Американцы не верят, что русские могли создать такой комплекс

Россия ни разу не показала лазерный комплекс "Пересвет" в действии, а только пускает пыль в глаза пропагандистскими видео. На них российские военные демонстрируют нечто похожее на "бронированный прицеп профессионального геймера, который играет в симуляторы в дороге. Но к реальному лазерному оружию эта история не имеет никакого отношения, потому что технологически Россия еще не вышла на такой высокий уровень".

Такую, в общем-то, достаточно оскорбительную оценку российской разработке вынес американский журнал We Are The Mighty, "переплюнувший" в своей категоричности даже некоторых западных экспертов.

По мнению бывшего десантника, а ныне автора журнала Логана Найя, Россия отстает от США в лазерных разработках, поэтому просто не могла создать такое мощное оружие. "Пересвет", как утверждают российские военные, способен отражать любые воздушные атаки и даже может бороться со спутниками на орбите.

Пентагон публично показал свои лазерные разработки, установив их на боевые корабли, вертолеты "Апач и БМП Stryker. Продемонстрировали американцы и самоходную лазерную установку HEL-MD мощностью 10 киловатт, а также химический лазер на самолете С-130. Однако русские не говорят ничего и только показывают длинный прицеп.

Кадр youtube.com

Най пишет, что Россия может разработать такое оружие, как "Пересвет", и военных операторов дронов уже нужно обучать, как противодействовать лазерной атаке с земли. Но на данный момент Москва якобы лжет, точно так же, как с Су-57 и танком "Армата", которые слишком дороги для армии.

Со всем вышесказанным совершенно не согласен военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Россия вовсе не обязана раскрывать военную тайну и показывать комплекс в действии и тем более делать достоянием СМИ технические характеристики "Пересвета".

"Американцы себя так ведут, потому что своих разработок нет. У них все на уровне экспериментов, а у нас комплексы уже заступили на боевое дежурство", – цитирует эксперта "Царьград".


Александр ИЛЬИН
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