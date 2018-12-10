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"Тор" обогнал "Панцирь"

Фото: www.globallookpress.com
О комплексе с уважением отозвались на Западе

Российский ЗРК "Панцирь-С1", по данным российских и зарубежных экспертов, не лучшим образом зарекомендовал себя в Сирии. В мае этого года интернет облетело видео, где комплекс российского производства уничтожают израильские ВВС. Достоверно не известно, правильно ли действовал сирийский расчет, однако репутация комплекса пошатнулась.

Российские военные и ранее заявляли о недостатках системы, в частности, несоответствии техническим характеристикам. По этой причине готовится новый комплекс "Панцирь-СМ", который будет способен работать даже по баллистическим целям. Но пока он не принят на вооружение.

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А вот ЗРК "Тор" получил только лестные отзывы, и, подробно проанализировав этот комплекс, эксперты The National Interest пришли к выводу, что именно данной системы стоит опасаться силам НАТО наряду с С-400, вместе с которой она может работать в одной "связке".

"Тор-М2" предназначены для защиты с неба подразделений уровня дивизии, в то время как "Панцирь-С1" обеспечивает точечную защиту. Поэтому "Тор" оборудован более мощным радаром и способен обнаруживать цели раньше "Панциря".

Фото: www.globallookpress.comПреимуществом "Тора" является и вертикальный запуск ракет, который позволяет уничтожать больше целей одновременно. "Панцирь" пригодится в том случае, если нужно поразить небольшие дроны. Для этих целей уже разработана специальная недорогая ракета, которую в войсках уже прозвали "гвоздь". В скором времени она начнет поступать в войска.

Также "Панцирь-С1" целесообразно применить там, где для "Тора" цели будут слишком близкими. Во всех остальных случаях Тор-М2 однозначно предпочтительнее.

Александр ИЛЬИН
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