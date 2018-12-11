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Десантники получат самоходный миномет

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
"Дрок" готовят к испытаниям

Российские десантные войска в ближайшее время вооружат сразу несколькими новинками. Помимо широко анонсированной парашютной системы "Бахча", предназначенной для сбрасывания БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", а также легкого танка "Спрут-СДМ1", парашютистам готовят самоходные минометные системы 2С41 "Дрок". Эти 82-миллиметровые орудия поставят на бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ", которые пока проходят испытания.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, государственные испытания "Дроков" начнутся уже в будущем году. Планируется, что новая самоходка будет использоваться для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Вооружат минометчиков как обычными боеприпасами, так и с повышенной мощностью и дальностью.

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В зависимости от боевой обстановки вести огонь можно не вылезая из машины или с грунта. Это означает, что миномет можно быстро снять с "Тайфуна".

"Дрок" увесистая машина. При весе 14 т она тяжелее, чем БТР-МД "Ракушка" на гусеницах. Тот же обычный "Тайфун-ВДВ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой весит 11 тонн. При такой массе машина развивает скорость свыше 100 км/ч при мощности двигателя 350 лошадиных сил.

Экипаж 2С41 "Дрок" – четыре человека, дальность стрельбы от 100 м до 6 км, скорострельность – до 12 выстрелов в минуту, боекомплект 40 мин. 

Александр ИЛЬИН
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