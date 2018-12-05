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Лазер "Пересвет" приготовили к бою

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
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Российские военные рассекретили загадочный комплекс

Лазерные комплексы "Пересвет", которые, по данным военных экспертов, выполняют задачи средств ПВО, заступили на опытно-боевое дежурство.

Как пишет газета Минобороны "Красная звезда", оружие на новых физических принципах начало поступать в войска еще в 2017 году. Уже тогда началось их освоение личным составом и формирование боевых расчетов.

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Российское военное ведомство на своей странице в Facebook опубликовало видеоролик, на котором происходит развертывание комплекса. Сообщается, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" способен отражать любые воздушные атаки и даже бороться со спутниками на орбите.

Ранее западные СМИ, основываясь на снимках из космоса, написали, что лазерный комплекс "Пересвет" расположен около города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН. Однако в Минобороны эту информацию не подтвердили, не опровергли. До сих пор система является одной из самых засекреченных, и на видео показано далеко не все.

Александр ИЛЬИН
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