Военные запретили продавать Азербайджану "Бал"

Комплекс будет угрожать российским кораблям

Поставки Азербайджану берегового комплекса "Бал", который недавно видели под Керчью, сорвались из-за позиции Минобороны РФ. По мнению военных, ракетные системы даже в экспортном варианте будут угрожать российским боевым кораблям на Каспии.

Кроме того, по данным источников газеты "КоммерсантЪ", военные не хотят, чтобы это оружие применялось в нагорно-карабахском конфликте. Здесь нужно отметить, что на территории Армении, которая соперничает с Азербайджаном, дислоцированы ОТРК "Искандер", однако находятся они под управлением российских военных.

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Что касается комплексов "Бал", то Азербайджан интересовался ими давно. И как пишет "Ъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, Москва и Баку даже парафировали контракт на небольшую партию БРК и несколько десятков ракет 3М24, экспортной версии Х-35Э. Однако до подписания твердого контракта дело не дошло, военные выступили резко против. Даже экспортная версия "тридцать пятой" может нанести большой урон флотилии РФ. Есть и еще один момент.





Дело в том, что головку самонаведения ракеты модернизировали для ведения огня не только по морским, но и наземным целям. Так, в ноябре 2016 г. российские военные обстреляли позиции боевиков в Сирии из берегового "Бастиона" крылатыми ракетами "Оникс", которые изначально предназначены для уничтожения морских целей.

Поэтому теоретически "Бал" может быть применен в нагорно-карабахском конфликте, который периодически разграется с новой силой. Видимо, такой вариант развития событий совершенно не устраивает Москву.