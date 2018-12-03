F-35 вооружат мощным лазером

Войны будущего начнутся через несколько лет

В то время как Россия потихоньку приоткрывает завесу секретности над своим лазерным комплексом "Пересвет", который, по всей видимости, предназначен для уничтожения воздушных целей, в США максимально приблизились к тому, чтобы оснастить смертоносными лучами истребители.

До этого лазеры успешно испытывались на вертолетах и боевых кораблях. Как пишет военный блог Warrior Maven со ссылкой на источники в Пентагоне, первые испытания истребителя, вооруженного лазером, пройдут в 2021 году. Мощность луча должна возрасти с 10 до 100 киловатт, но главное, ученые разрабатывают механизм, который осуществляет захват цели для лазерного оружия, как это происходит с обычными ракетами "воздух – воздух".

В ВВС США рассказали, что сначала лазеры будут испытывать на больших самолетах вроде С-17 и С-130. Пока конструкторам не удается создать одновременно компактное и мощное оружие, чтобы оно умещалось на борту небольшого истребителя, но прогресс есть. И постепенно лазерами оснастят F-15, F-16, F-35, а также тяжелые беспилотники.

По мнению западных экспертов, лазер может стать альтернативой ракете Hellfire. Новое оружие будет значительно дешевле – одного галлона топлива хватит на тысячу выстрелов. А сам луч не будет взрывать самолеты и ракеты противника, а просто плавить и прожигать обшивку.

На данный момент США испытывают боевой лазер фирмы Raytheon на вертолете "Апач". Кроме того, у американцев есть самоходная HEL-MD. Сообщается, что во время тестов в штате Нью-Мексико установка мощностью 10 киловатт уничтожила более 90 минометных снарядов и несколько беспилотников.