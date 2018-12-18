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Керченский пролив закрыли из-за шторма

Фото: www.globallookpress.com
Сколько времени судам нельзя будет там ходить, неизвестно

Из-за плохой погоды власти временно прекратили судоходство по Керченскому проливу. В акватории дует сильный ветер до 15 м/секунду. Когда движение кораблей возобновится, Росморречфлот точно сказать не может.

Запрет на судоходство действует с раннего утра 16 декабря. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили агентству РИА "Новости", что сейчас закрыты Керчь-Еникальский канал, Таманский судоходный путь и Керченская переправа.

Синоптики с начала декабря то и дело объявляют штормовое предупреждение в Крыму. Вероятно, погода в ближайшее время не улучшится. 

Полина ИВАНОВА
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