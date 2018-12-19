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С-400 в Крыму проверили в деле

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Зенитные ракетные комплексы успешно отразили атаку условного противника

В республике прошли учения по противовоздушной обороне. В них приняли участие боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.

По словам представителя флотского командования, в ходе учений военнослужащие отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания установок расчеты выполнили топографическую привязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим.

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Затем они начали сбор данных о воздушной обстановке. Наконец, боевые расчеты успешно осуществили электронное поражение цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

"При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В целях отработки мероприятие по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", – приводит слова Рулёва ТАСС.

Накануне командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников сообщил о том, что переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в Крыму, на зенитные ракетные системы "Триумф" полностью завершено, передает "Интерфакс".

"Сегодня они находятся на боевом дежурстве и надежно защищают воздушное пространство над территорией всего Крымского полуострова", – отметил командующий.

На этой неделе Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма. Но российские эксперты говорят, что эта формулировка в корне неверна.

"Никакой милитаризации Крыма нет, группировка Черноморского флота находится там еще с тех времен, когда полуостров принадлежал Украине", – заявил РИА "Новости" член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. Что касается комплексов противовоздушной обороны С-400, то они были развернуты на полуострове исключительно для обеспечения безопасности.

По словам Коротченко, резолюция была принята от "бессильной злобы" и, как и другие подобные документы, не будет иметь за собой никаких правовых последствий.

Андрей ФИЛАТОВ
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