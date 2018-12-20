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Во Франции призвали уважать выбор Крыма быть частью России

Фото: www.globallookpress.com
Иностранные политики заблуждаются, не признавая решение жителей полуострова, потому что не учитывают историю региона

Антироссийские санкции, которые Запад ввел после референдума о присоединении Крыма к нашей стране, противоречат здравому смыслу. Об этом публично заявил экс-кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.

Лидер французского политического движения "Вставай, Франция" признался, что он возмущен тем, как правительство его страны относится к этой ситуации. По его словам, позиция Парижа, а также Брюсселя безумна как с политической, так и с исторической точки зрения. Крымчане сделали осознанный, а главное законный выбор – "воссоединиться" с родиной.

"Я не понимаю, как политики из Брюсселя и Парижа могут решать за жителей полуострова. Крым глубоко по своей сущности российский. Народ всегда выигрывает, когда он знает свою историю и знает, откуда он происходит", – цитирует Дюпон-Эньяна агентство ТАСС.

Политик выступил с подобным заявлением в Париже на презентации экономического потенциала Крыма и пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), гостем которого он станет в апреле 2019-го.

В марте 2014 г. на полуострове состоялся референдум о присоединении к России после того, как на Украине произошел политический кризис и смена власти. Незалежная, США и Евросоюз до сих пор не признали Крым российским. 

Полина ИВАНОВА
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