Корабли и самолеты спешат на помощь полуострову

В состав Черноморского флота РФ вошли патрульный корабль "Василий Быков" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев". А уже в субботу в Крым будет переброшена эскадрилья истребителей. Такое пополнение может быть вызвано сообщениями о подготовке украинскими военными новой провокации у границ Крыма.



"Сегодня в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота в корабельный состав флота вошли сразу две новостройки: патрульный корабль "Василий Быков" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев", – говорится в сообщении, которое приводит агентство "Крыминформ".

В ходе торжественной церемонии, которая прошла в Новороссийске, на новых кораблях одновременно подняли военно-морские флаги. После включения патрульного корабля и буксира в состав флота экипажи займутся отработкой курсовых и специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки, отметили в пресс-службе ЧФ.

В субботу, 22 декабря, с кубанского аэродрома "Крымск" на севастопольский аэродром "Бельбек" осуществят перелет более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО.

В Крыму будет их новое место постоянной дислокации, пояснили в Министерстве обороны РФ. После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

Ранее на аэродроме было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,4 км, рулежных дорожек, а также мест стоянки самолетов и площадок спецназначения, напоминает "Крыминформ". Это позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях.

В последние дни официальные лица и эксперты говорят о том, что Киев готовит очередную выходку с участием российских военных в акватории Черного или Азовского морей или на сухопутной границе с Крымом. Такого развития событий не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А политологи заявили о том, что за счет обострения ситуации в регионе президент Украины Петр Порошенко хочется добиться продления военного положения и увеличения военного присутствия США в черноморской акватории.

В этой ситуации военное командование РФ делает все возможное, чтобы надежно защитить полуостров с моря и воздуха. Дополнительные силы флота и авиации помогут пресечь провокацию.