В ряде областей Незалежной в госпиталях срочно освобождают койко-места

В районе проведения Киевом Операции объединенных сил в Донбассе оборудуются площадки для боевых вертолетов и санитарной авиации, а местные власти тренируются по сдаче плазмы. Об этом сообщает в своем аккаунте в Сети журналист Семен Пегов со ссылкой на контрразведку народных республик.

"ВСУ подготовили вертолетные площадки для боевой и санавиации в зоне ООС. Речь идет о подконтрольных Киеву донбасских городах – Лисичанск, Краматорск и Северодонецк", – пишет автор во "ВКонтакте".

Местные жители информируют, что украинские власти провели в регионе "дни донора", чтобы пополнить банки крови, отмечается в посте.

"Источники среди медицинского персонала, в свою очередь, сообщают о том, что в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей в экстренном порядке освобождают койко-места", – сигналит журналист.

По его мнению, таким образом Незалежная предполагает, что в возможном обострении в зоне соприкосновения противоборствующих сил могут быть потери.

Между тем правоохранительные органы ДНР заявили, что из-за опасения провокаций со стороны украинских силовиков народная республика усилила меры безопасности на стратегических объектах.

"Осуществляется комплекс мероприятий с целью предотвращения и пресечения преступных намерений киевского режима", – следует из заявления ведомства.

Сотрудники МГБ ДНР определили предприятия, на которых ВСУ могут организовать диверсии для активизации боевых действий в Донбассе. Среди таковых несколько заводов, в том числе химпромышленности, на подконтрольной Киеву части Донецкой области – в Северодонецке, Константиновке, Авдеевке и Мариуполе, а также в Харькове.

Разведчики республики выявили данные, что за операция в регионе "координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании, в частности в начале декабря в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс и иные британские военнослужащие, информация в отношении которых проверяется".

Также ранее в среду стало известно, что киевская сторона сорвала решение ввести в Донбассе в канун Новогодних и Рождественских праздников режим прекращения огня. Как рассказала полномочный представитель ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова, республики предложили в качестве отправной точки установить 22 декабря. "К сожалению, представители официального Киева заняли крайне деструктивную позицию в согласовании предпраздничного перемирия: по сути, без внятных причин, сорвали главнейший вопрос сегодняшней встречи", – цитирует ДАН Никонорову.