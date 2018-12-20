Власти Незалежной действуют в интересах другого государства

Украина живет в состоянии дефолта. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, руководство страны пытается скрыть это обстоятельство, но в итоге загоняет Незалежную в настоящее экономическое рабство.

"Государство не может заплатить по своим обязательствам", – указал Мураев в эфире телеканала "Наш". По его мнению, крах экономики случился в 2015 г., когда была подписана реструктуризация задолженностей.

"Это и был дефолт. Мы не смогли рассчитаться, и эти горе-правители отдали нашу экономику и нашу страну, по сути, в экономическое рабство", – указал нардеп. Он уверен, что у Киева было несколько вариантов действий, но был выбран нынешний, предательский.

"Да, можно действительно реструктуризировать долги, но не на таких пограничных с изменой родине условиях, как это сделало правительство Яценюка. Можно перекредитовываться, можно растягивать обязательства, а можно обратиться к нашим инвесторам", – пояснил Мураев.

По словам депутата, и президент Украины Петр Порошенко, и секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, и председатель Верховной рады Андрей Парубий работают не в интересах Незалежной. Даже обращаясь к западным спонсорам с просьбами, они радеют не за своих граждан, а повторяют чужие призывы.

"Что требует постоянно Порошенко: новых санкций – раз, отмены строительства "Северного потока – 2" – два. К сожалению, Порошенко, Турчинов, Парубий, Пашинский ... не действуют в интересах Украины, они действуют в интересах Соединенных Штатов – такая себе пятая колонна и рука Вашингтона", – приводит RT слова депутата Рады.

Ранее советник министра иностранных дел Незалежной Тарас Качка признал, что ЕС не собирается открывать для украинских товаров свой рынок, игнорируя соглашение об ассоциации.