Порошенко рассказал об охоте на украинцев

Граждане Незалежной отказываются ехать в ЕС

Украина скоро вступит в ЕС и НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, выступая перед молодежью в городе Днепре (бывшем Днепропетровске). А чтобы его утверждения не показались кому-то голословными, лидер нации привел доказательство: дескать, в европейских странах мечтают, чтобы украинцы ехали к ним.

"Они (страны ЕС) охотятся за украинцами, а не мы им создаем проблемы", – подчеркнул Порошенко.

Он припомнил, как еще недавно некоторые деятели опасались, что украинцы при первой же возможности сбегут в Европу из родной страны. "Нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса будет самоубийством для глав европейских стран предоставить украинцам безвиз. Потому что "у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернется, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами", рассказал Порошенко.

Однако, подчеркнул он, безвиз есть, а украинцы никуда не разбегаются. Это, по мнению президента, доказывает, что Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.

Вот только, похоже, ЕС к этому не готов. На днях советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка признал, что европейцы отказываются пускать украинские товары и услуги на свой рынок. Да они и не собирались этого делать, согласился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. У Европы в Незалежной свой интерес: ресурсы и территория. А те украинцы, кто хотел и мог, давно разъехались на заработки в Россию, Польшу и другие соседние страны, не дожидаясь обещанного властями светлого европейского будущего.