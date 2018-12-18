Киев отказался торговать с Москвой

Украинские власти вновь наложили запрет на импорт российских товаров

Правительство Незалежной еще на год продлило действие торгового эмбарго с Россией. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров в автоматическом режиме, то есть без обсуждения.



"В связи с продолжением Российской Федерацией применения торговых ограничений в отношении Украины предлагается продлить действие постановлений кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 г. №1146 и №1147 до 31 декабря 2019 г.", – говорится в постановлении правительства.

Помимо этого документ ужесточил формулировку условия отмены ответного эмбарго, заменив слова "после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения…" на определение "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", сообщает "Интерфакс – Украина".

Запрет на импорт ряда товаров из РФ и повышение ввозной пошлины был введен начиная со 2 января 2016 года. Согласно правительственному постановлению от 30 декабря 2015 г., ко всем товарам происхождением из России начали применяться ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. Преференциальный режим в отношении РФ был отменен якобы в связи с нарушением Москвой договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго для украинских товаров было введено с 1 января 2016 года. Украинские контрмеры предполагают запрет на поставку российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

В настоящий момент Украина ввозит больше товаров из России, чем поставляет в нашу страну. После резкого падения в 2014-2016 гг. объемы двусторонней торговли в прошлом году начали восстанавливаться: Киев увеличил экспорт товаров в РФ на 9,6% – до $3,936 млрд, Москва же нарастила экспорт аж на 39,9% – до $7,204 миллиарда. По итогам 10 месяцев этого года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% – до $3,03 миллиарда. При этом импорт на Украину из РФ продолжил рост. Он составил 20,1% – до $6,629 миллиарда.