Соглашение о зоне свободной торговли Незалежной с ЕС оказалось обманным маневром

Украина сознательно лишилась традиционного рынка сбыта своей продукции, но осталась за пределами другого. ЕС не заинтересован в украинской продукции. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит", – написал политик в Facebook. Он указал, что внутри самого ЕС не все гладко, Брюссель вводит ограничения для своих стран-членов. И уж, конечно, не будет поступаться своими интересами ради Киева.

"Украине не удастся зайти на рынок Европы и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров", – пояснил Олейник.

В принципе, это было понятно сразу. Однако в 2014 г. новые киевские власти поспешили закрепить политически успех и в спешном порядке заключили с ЕС соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. В итоге торгово-экономические связи с Россией Украина расторгла, а с Европой новые наладить не смогла.

"Ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для нее не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС, – рассуждает политик. – "Проклятые капиталисты" не видят Украину равным партнером. Используют в своих интересах. Обижаться нужно только на самих себя", – подчеркивает Олейник.

Накануне советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка признал, что Киеву по-прежнему нет места на внутреннем рынке Евросоюза. Спустя 3,5 года после подписания соглашения об ассоциации европарламентарии только согласились в следующем году подумать, пора ли начинать оценку соответствия украинской инфраструктуры стандартам качества ЕС. При этом речь о начале конкретных переговоров об открытии рынка даже не идет.