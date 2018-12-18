Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Проклятые капиталисты" обидели Украину

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев скрыл правду о происшествии под Крымским мостом
Соглашение о зоне свободной торговли Незалежной с ЕС оказалось обманным маневром

Украина сознательно лишилась традиционного рынка сбыта своей продукции, но осталась за пределами другого. ЕС не заинтересован в украинской продукции. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит", – написал политик в Facebook. Он указал, что внутри самого ЕС не все гладко, Брюссель вводит ограничения для своих стран-членов. И уж, конечно, не будет поступаться своими интересами ради Киева.

По теме

"Украине не удастся зайти на рынок Европы и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров", – пояснил Олейник.

В принципе, это было понятно сразу. Однако в 2014 г. новые киевские власти поспешили закрепить политически успех и в спешном порядке заключили с ЕС соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. В итоге торгово-экономические связи с Россией Украина расторгла, а с Европой новые наладить не смогла.

"Ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для нее не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС, – рассуждает политик. – "Проклятые капиталисты" не видят Украину равным партнером. Используют в своих интересах. Обижаться нужно только на самих себя", – подчеркивает Олейник.

Накануне советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка признал, что Киеву по-прежнему нет места на внутреннем рынке Евросоюза. Спустя 3,5 года после подписания соглашения об ассоциации европарламентарии только согласились в следующем году подумать, пора ли начинать оценку соответствия украинской инфраструктуры стандартам качества ЕС. При этом речь о начале конкретных переговоров об открытии рынка даже не идет.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Тимошенко обвинила Порошенко в "эпохальной авантюре"

Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей