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Украина остановит поезда в Россию

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина обвинила Россию в пропаже военных секретов
Киев сделал первый шаг для блокировки железнодорожного сообщения

В украинский кабмин поступил документ из Минтранса, который предлагает остановить движение поездов в сторону Российской Федерации. Об этом сегодня заявил главный инициатор такого шага министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет", – цитирует УНН главу Минтранса.

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При этом пан Омелян отказался уточнять, когда именно было внесено это предложение правительству и сколь быстро поступит по нему резолюция.

"Я не могу предвидеть такие действия. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что сделал. Я не являюсь главой правительства или единоличным человеком, который решает вопросы, связанные с кабинетом министров, – это коллегиальный орган", – заметил министр.

О возможности остановки железнодорожного сообщения между РФ и Украиной пан Омелян заявил еще в августе. Тогда он утверждал, что киевские власти готовы пойти на данный шаг. И это несмотря на то, что три из пяти наиболее выгодных с экономической точки зрения пассажирских поездов компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") следуют именно в Россию.

Между тем большинство украинских экспертов считают такую идею несостоятельной. Так, лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук сказал, что пан Омелян "фонтанирует бредовыми антироссийскими инициативами", а депутат Верховной рады Вадим Рабинович вообще назвал происходящее с инициативой главы Минтранса шизофренией. Необходимо добавить, что ведь сей министр хочет вообще перекрыть все дороги в Россию, он простер длань и над автобусными перевозками, которые в последние годы стали крайне популярными у украинцев, едущих в сторону РФ.

По данным "Укрзализныци", за прошлый год самыми прибыльными маршрутами стали те, что курсируют в Россию. Пальму первенства завоевал поезд Киев – Москва, принесший украинской железнодорожной компании $5,8 миллиона. За ним следует направление Одесса – Москва ($3,7 миллиона). Также в пятерку самых прибыльных вошли маршруты Киев – Санкт-Петербург ($0,8 миллиона) и два внутренних направления – из Киева в Одессу и во Львов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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