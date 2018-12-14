СБУ боится, что Россия готовит новый акт "агрессии"

На Украине обнаружили предпринимателей, получивших незаконным путем ценную информацию, которая принадлежит воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области. По версии СБУ, бизнесмены якобы провернули дело при помощи российского программного обеспечения "Парус" и "Афина" и передали данные "стране-агрессору".

Сотрудники спецслужбы не на шутку обеспокоены этим происшествием, в результате которого злоумышленники получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам более 100 государственных и военных учреждений и организаций.

Украинцы уверены, что за этим стоят россияне. Ведь серверы программ находятся в России. Поэтому сотрудники СБУ решили, что произошла утечка информации, доступ к которой есть далеко не у всех. Они полагают, что теперь Россия, обладая секретными данными, попытается навредить Незалежной.

"Похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства", – говорится в сообщении СБУ, опубликованном на сайте ведомства.



Личности предпринимателей не раскрываются. Против хакеров возбудили уголовное дело по статье 359 УК Украины ("Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации").

Сотрудники правоохранительных органов также хотят выяснить, передали ли бизнесмены секретные данные российским спецслужбам.

Украина уже обвиняла Россию в кибератаках. Жители Незалежной уверены, что на энергетическую и финансовую системы страны совершили около 6,5 тыс. хакерских нападений в конце 2016 года.