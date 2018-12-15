Керченский конфликт загнал Порошенко в капкан

Главе Незалежной придется пойти на новые провокации

Недавние события в Керченском проливе могут стать началом более непредсказуемых действий Киева. После захвата украинских кораблей Петр Порошенко попал в "политический капкан", в котором рискует погибнуть как политик, а потому стал еще более опасным. В этом уверен депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Порошенко сейчас ищет выход из угла, в который сам себя загнал, подставив украинских моряков, которые стали разменной монетой в его политических играх перед выборами.

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"Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить – и без политических потерь. Ему нужно продлевать военное положение, вот здесь провокации опасны. Уже неоднократно мы видели, на что он способен, и понимаем, что он будет бороться за власть до конца", – заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".

Украинский лидер не достиг цели, ради которой затевался конфликт в Керченском проливе. Военное положение в стране введено, но всего на 30 дней, а значит, сроки президентской кампании и самих выборов не изменятся. Вместо этого Порошенко создал себе новую проблему – теперь необходимо вернуть украинских моряков на родину их семьям. Если этого не случится, то на политических амбициях Порошенко будет поставлен жирный крест.







