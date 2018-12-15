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Самолет ВВС Украины Су-27 рухнул во время захода на посадку в Житомирской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов, в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", – говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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