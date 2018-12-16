Президент Украины сбежал в Брюссель

Лидер Незалежной испугался критики.

В Европарламенте 11 декабря запланировали дебаты. Петр Порошенко должен был там присутствовать. Правда, лишь в качестве слушателя. Сидя на балконе для почетных гостей, главе Украины предстояло выслушать массу неприятных вещей без возможности оправдаться.

Дебаты должны были пройти после обсуждения доклада о выполнении Незалежной соглашения об ассоциации с ЕС. Его представил немецкий депутат Михаэль Галер. Кроме того, на заседании подняли тему коррупции на Украине. Затронули и убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк. Видимо, у Порошенко сдали нервы и на дебаты он так и не явился. Об этом рассказал экс-дипломат Незалежной Олег Волошин.

Он отметил, что пан Петро предпочел сбежать в Брюссель.

"Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", – отметил он в беседе со студией "Капитал".

Над опозорившимся политиком от души посмеялись пользователи соцсетей (орфография и пунктуация сохранены).

"Просто так совпало"

"из соседнего паба позвонили – типа уже разлито".

"Плешивого гопника даже спасать не надо – его просто не зовут в цивилизованное общество)", - высказались комментаторы.