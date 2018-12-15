Пан или пропал: у Порошенко осталось два последних аргумента

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Глава Украины Петр Порошенко может сохранить свой нынешний пост либо военным путем, либо с помощью грандиозного обмана. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков.
По его мнению, Порошенко может пойти на эскалацию отношений с Россией, чтобы сорвать президентские выборы. Конфликт в Керченском проливе как раз был разыгран с этой целью. Однако есть еще один вариант, к которому может прибегнуть пан Порошенко. Речь идет вбросах на выборах.
"Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки", – написал Пушков в своем Twitter.
Сейчас Порошенко пытается реализовать оба сценария одновременно, уверен сенатор.
Тимошенко еще в июле предупреждала: Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов. Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий:массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2018 г.
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