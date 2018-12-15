Пан или пропал: у Порошенко осталось два последних аргумента

Украинский президент останется у власти благодаря либо войне, либо махинациям

Глава Украины Петр Порошенко может сохранить свой нынешний пост либо военным путем, либо с помощью грандиозного обмана. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков.

По его мнению, Порошенко может пойти на эскалацию отношений с Россией, чтобы сорвать президентские выборы. Конфликт в Керченском проливе как раз был разыгран с этой целью. Однако есть еще один вариант, к которому может прибегнуть пан Порошенко. Речь идет вбросах на выборах.

"Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки", – написал Пушков в своем Twitter.

Сейчас Порошенко пытается реализовать оба сценария одновременно, уверен сенатор.