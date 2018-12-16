Нибиру
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Ведомство представило нелепую конструкцию, которую в Сети тут же окрестили "отличной мишенью для снайперов".
На странице в Twitter Нацгвардии Украины появилось любопытное видео. В Незалежной похвалились новой разработкой – машина должна стать достойным соперником военному "Хаммеру" США, не меньше.
На кадрах бойцы трясутся в непонятной, грубо сваренной конструкции на колесах, которую снабдили пулеметом. При этом каркас автомобиля ничем не защищен. Полностью открытая машина не оставляет военным шансов на выживание в случае обстрела, заявили пользователи. Названия у новинки пока нет, однако известно, что ее планируют поставить на вооружение национальной гвардии.
Видео зрителей не впечатлило – в комментариях они так и сыпали насмешками (орфография и пунктуация сохранены).
"А зачем ему пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем смысл этого дуршлага?"
"Они играют роль бегущей мишени?"
"с такой то техникой всех победите , это точно"
"Ужас. Не знаешь, плакать или смеяться. Даже наш "козел" по сравнению с ним кажется "гелендвагеном" от Brabus. А еще эта открытая повозка "суперэконом-класса" – отличная мишень для снайперов ДНР и ЛНР. Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто. Или там защита солдат и канистры – дополнительные опции? Надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое", – высказались пользователи.
На військовому полігоні навчального центру Національної гвардії під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України.— НГУ (@ng_ukraine) 12 декабря 2018 г.
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