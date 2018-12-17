Старый Свет не обращает внимания на Киев и просьбы президента

Несмотря на все усилия Петра Порошенко, Европейский союз до сих пор не пускает Украину на свой внутренний рынок. Об этом рассказал советник министра иностранных дел Незалежной Тарас Качка.

По его словам, Киев не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации. В качестве примера Качка приводит Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Порошенко уверяет своих западных партнеров, что законодательство соответствует всем нормам Старого Света, однако ему не верят.

В 2019 году стороны лишь договорились изучить возможности инфраструктуры Украины.

"То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается", – цитирует советника министра "Зеркало недели".

Напомним, что в 2014 году Незалежная подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, однако Киев пока не может воспользоваться выгодами от этого.



