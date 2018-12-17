Чистка рядов по-украински: родня в России стала поводом для увольнения

Порошенко инициировал проверку госслужащих Незалежной на порочащие родственные связи

Служба безопасности Украины (СБУ) проверит госслужащих Украины на наличие родни в России. Соответствующее указание дал президент Петр Порошенко главе СБУ Василию Грицаку. Особое внимание велено уделить выявлению у украинцев родственников с российским паспортом, проживающих в Крыму.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила этих госслужащих", - указал Порошенко. Сотрудников полиции, следователей и прочих силовиков, имеющих родню в России, лидер Незалежной назвал "нарушителями" и пригрозил всех уволить.

"Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", – заявил Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает телеканал "112 Украина".

Интересно, что речь о выявлении родственных кровей в соседнем государстве Порошенко завел после того, как стало известно, что гражданская супруга первого замглавы Службы внешней разведки страны Сергея Семочко является россиянкой.

Вот только дело против Семочко было инициировано сначала по статье о незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро подозревало его в получении взятки в особо крупном размере за "крышевание" фармацевтического бизнеса, а репортеры раскопали, что его семья приобрела недвижимость на Украине на сумму более $7 млн.

Но после того, как в суде стало известно о российском гражданстве сожительницы чиновника, дело переквалифицировали по ст. "Госизмена" и им занялась СБУ. В частности, следователи потребовали открыть им доступ к информации о разговорах Семочко с родственниками по мобильному телефону.