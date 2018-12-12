Граждане Незалежной бегут из страны из-за политики своих властей

Миллионы украинцев вынуждены покинуть родину. До этого их довела политика Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады шестого созыва Кирилл Куликов.

"У нас 3 миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине", – подчеркнул экс-депутат в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что украинцы и так унижаются, соглашаясь на самый непрестижный труд, лишь бы не умереть с голоду и прокормить свои семьи. А украинские власти лишают их и этого.

"Мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. …Они не работают, в отличие от Лободы (звезда российской эстрады украинская певица Светлана Лобода) и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и Десятого декабря 2018 г. Украина по инициативе президента Петра Порошенко в одностороннем порядке разорвала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ регламентировал в том числе защиту прав граждан, работающих на территории соседнего государства.