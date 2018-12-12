Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев вынудил украинцев стать изменниками

Фото: www.globallookpress.com
Граждане Незалежной бегут из страны из-за политики своих властей

Миллионы украинцев вынуждены покинуть родину. До этого их довела политика Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады шестого созыва Кирилл Куликов.

"У нас 3 миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине", – подчеркнул экс-депутат в эфире телеканала NewsOne.

По теме

Он отметил, что украинцы и так унижаются, соглашаясь на самый непрестижный труд, лишь бы не умереть с голоду и прокормить свои семьи. А украинские власти лишают их и этого.

"Мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. …Они не работают, в отличие от Лободы (звезда российской эстрады украинская певица Светлана Лобода) и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и Десятого декабря 2018 г. Украина по инициативе президента Петра Порошенко в одностороннем порядке разорвала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ регламентировал в том числе защиту прав граждан, работающих на территории соседнего государства.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украинский генерал вызвался убить Путина

С экрана телевизора доброволец объяснил, почему ему за это ничего не будет

Раскрыт план США по остановке "Северного потока – 2"

Вариантов, как насолить России, множество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей