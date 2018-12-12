Неугомонный ура-патриот требует раскаяния перед экстремистами

Воины Страны Советов не имеют права носить ордена и медали. Они должны признать свою вину перед бойцами запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) и вымаливать у них прощение.

С таким заявлением перед украинской аудиторией выступил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский. Таким образом он прокомментировал рукопожатие повстанца и красноармейца.

Соответствующий снимок был представлен в эфире "Магнолия ТВ" в конце 25-й минуты. После чего взял слово неуемный ура-патриот. Он посетовал на "компромиссность" Незалежной, назвав это главной бедой страны.

"Как только Украина начинает искать компромисс с врагом, она сразу проигрывает, – заявил Корчинский. – Какие могут быть компромиссы между воином УПА и вот этим советским НКВДшником, который на фото?"

Вопрос ввел ведущего в замешательство. Он поинтересовался, по каким отличительным признакам в человеке на фото гость студии признал бывшего энкавэдэшника. Вразумительного ответа не последовало. Аргументы Корчинский заменил призывами.

"Этот человек для компромисса должен бы был покаяться, скинуть с себя все советские погремушки в грязь и просить прощения у воина УПА за то, что он делал на службе у СССР", – резюмировал депутат, называя ветерана "оккупантом".

Между тем, как выяснилось в эфире, в рядах Красной армии служили родственники партийца. На фронте погиб его дед.

"Я вполне понимаю, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Я бы без сомнения пожал своему деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошел на фронт, что он не попробовал прибегнуть к дезертирству", – закончил монолог гость.

Корчинский – автор многих бредовых идей. В частности, он предвещал внутрироссийский раскол, которым должна воспользоваться Украина для наступления на Крым и Донбасс. Он же узрел в Крымском мосте виселицу.