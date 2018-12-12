Украинцы за россиян придумывают их планы по Незалежной

Москва желает стать владычицей Азово-Черноморской акватории, поэтому увеличивает ВМФ РФ в регионе, что грозит Украине большими убытками. Такой сценарий за Россию сочинил военный эксперт Александр Мусиенко, обозревая количество и качество российской боевой флотилии в Крыму и ситуацию в украинских портах на берегах Азовского моря. Также он не обошел стороной строящийся газопровод "Турецкий поток".



"Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря, объявить себя хозяевами. Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море", – заявил "Обозревателю" Мусиенко.

Он еще раз подчеркнул: Россия "понимает, что она сейчас полноценный хозяин", почему-то превратив РФ в "мужчину".

"Для них (вероятно, для российских руководителей) важно контролировать Черное море, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", поскольку для России это огромные деньги, она живет за счет газа. Во-вторых – помешать Украине и создать проблемы и неудобства на торговых путях", – заметил украинец.

По его мнению, Москва в будущем хочет отрезать Киеву торговые пути не только в Азовском, но и в Черном море. Реализация такого плана принесет Украине "огромные экономические убытки".

В связи с этим Незалежной нужно обращаться за поддержкой к НАТО, особенно к властям Румынии и Болгарии, хотя последняя не очень стремится помочь украинцам.

"Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину", – убежден пан Мусиенко.

Военный эксперт сокрушается, что в настоящее время Киев не предпринимает шагов на опережение и не препятствует планам Москвы. В качестве активных "действий" РФ он назвал якобы перекрытие Керченского пролива, захват украинских кораблей, какие-то атаки на моряков Незалежной.



"Россия будет так действовать и дальше, блокировать море. Она ослабляет Украину не только экономически, но и политически", – резюмировал эксперт.

Вероятно, чтобы Российской Федерации перекрыть кислород Незалежной в Черном море, Украине придется войти в состав РФ, поскольку для таких масштабных "планов", которые обрисовал пан Мусиенко, Москве нужно сильно поднапрячься. Но вот вопрос, а стоит ли.

В воскресенье, 9 декабря, стало известно о прибытии в Севастополь на базу ЧФ России нового малого ракетного корабля "Орехово-Зуево". Он вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров и усилил и без того мощную корабельную группировку РФ в Крыму. А в конце ноября на полуострове был развернут четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Триумф". Таким образом, ЗРК С-400, базирующиеся в районе Евпатории, Феодосии, Севастополя и теперь в Джанкое, полностью прикрывают весь Крым от агрессивного соседа Украины.

