Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине "назначили" Россию хозяйкой Черного моря

Фото: Zuma\TASS
продолжениеДерзкий "Газпром" взбесил "Нафтогаз"
Украинцы за россиян придумывают их планы по Незалежной

Москва желает стать владычицей Азово-Черноморской акватории, поэтому увеличивает ВМФ РФ в регионе, что грозит Украине большими убытками. Такой сценарий за Россию сочинил военный эксперт Александр Мусиенко, обозревая количество и качество российской боевой флотилии в Крыму и ситуацию в украинских портах на берегах Азовского моря. Также он не обошел стороной строящийся газопровод "Турецкий поток".

"Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря, объявить себя хозяевами. Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море", – заявил "Обозревателю" Мусиенко.

По теме

Он еще раз подчеркнул: Россия "понимает, что она сейчас полноценный хозяин", почему-то превратив РФ в "мужчину".

"Для них (вероятно, для российских руководителей) важно контролировать Черное море, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", поскольку для России это огромные деньги, она живет за счет газа. Во-вторых – помешать Украине и создать проблемы и неудобства на торговых путях", – заметил украинец.

По его мнению, Москва в будущем хочет отрезать Киеву торговые пути не только в Азовском, но и в Черном море. Реализация такого плана принесет Украине "огромные экономические убытки".

В связи с этим Незалежной нужно обращаться за поддержкой к НАТО, особенно к властям Румынии и Болгарии, хотя последняя не очень стремится помочь украинцам.

"Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину", – убежден пан Мусиенко.

Военный эксперт сокрушается, что в настоящее время Киев не предпринимает шагов на опережение и не препятствует планам Москвы. В качестве активных "действий" РФ он назвал якобы перекрытие Керченского пролива, захват украинских кораблей, какие-то атаки на моряков Незалежной.

"Россия будет так действовать и дальше, блокировать море. Она ослабляет Украину не только экономически, но и политически", – резюмировал эксперт.

Вероятно, чтобы Российской Федерации перекрыть кислород Незалежной в Черном море, Украине придется войти в состав РФ, поскольку для таких масштабных "планов", которые обрисовал пан Мусиенко, Москве нужно сильно поднапрячься. Но вот вопрос, а стоит ли.

В воскресенье, 9 декабря, стало известно о прибытии в Севастополь на базу ЧФ России нового малого ракетного корабля "Орехово-Зуево". Он вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров и усилил и без того мощную корабельную группировку РФ в Крыму. А в конце ноября на полуострове был развернут четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Триумф". Таким образом, ЗРК С-400, базирующиеся в районе Евпатории, Феодосии, Севастополя и теперь в Джанкое, полностью прикрывают весь Крым от агрессивного соседа Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинский генерал вызвался убить Путина

С экрана телевизора доброволец объяснил, почему ему за это ничего не будет

Раскрыт план США по остановке "Северного потока – 2"

Вариантов, как насолить России, множество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей