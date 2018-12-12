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Российская подлодка исчезла в Крыму

Фото: wikipedia.org
Американцы потеряли субмарину ВМФ РФ

После инцидента в Керченском проливе из Севастополя в ушла российская подлодка проекта 877 "Палтус". Исчезновение самой малошумной субмарины, лишенной громких дизельных двигателей надводного хода, сильно обеспокоило зарубежных экспертов.

Как считает бывший подводник Эрик Морено, лодка могла отправиться в Керченский пролив и, возможно, уже находится там. 

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На своей странице в Twitter эксперт разместил снимок "Черной дыры", как называют субмарину на Западе, готовой отправиться в поход из Севастополя. Также снимки опубликовала британская газета Daily Star.

Морено полагает, что "Палтус" может начать игру в "кошки-мышки" с кораблями НАТО в Черном море, как это было во времена холодной войны.

Ранее американские военные обратились в Госдеп с просьбой сообщить Турции о планах направить американский военный корабль в Черное море. По мнению Морено, он может стать легкой добычей российских подводников, так как в Черном море есть только один вход и выход.

"Российская подлодка будет находиться на выходе из Босфора для контроля за проливом. У России может быть и целая волчья стая, готовая внести беспорядок в действия кораблей США", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Подлодки "Палтус", или "Кило" по классификации НАТО, лишены шумных турбозубчатых агрегатов и мощных насосов, которые есть у атомных субмарин. И как уже было сказано выше, у них нет шумных дизельных двигателей надводного хода. Ее максимальная надводная скорость всего 10 узлов, но больше ей и не нужно. Главная задача "Черной дыры" незаметно подкрасться к кораблю или подлодке противника и атаковать. А затем также тихо уйти в безопасное место.

Александр ИЛЬИН
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